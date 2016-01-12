梅西第五度赢得国际足联金球奖

路透苏黎世1月11日（记者 Brian Homewood） - 梅西周一击败劲敌C罗，第五次赢得国际足联年度金球奖，而这一荣誉过去两年属于C罗。

这位效力于巴塞罗那的阿根廷前锋在全部选票中赢得41.33%的支持率，效力于皇家马德里的葡萄牙前锋C罗以27.76%的支持率排名次席，巴塞罗那阵中的巴西前锋内马尔以7.86%支持率忝居第三。

“我在台下目睹克里斯蒂亚诺（C罗）赢得这一殊荣后，今年我再次回到这一舞台，重新拿到金球奖，拥有非常的意义，”，梅西在颁奖礼尾声时接过这一荣誉时表示。

“这是我第五次得奖，实在难以置信。”

巴塞罗那主帅路易斯·恩里克当选年度最佳教练，世界冠军美国女足阵中的卡莉·劳埃德（Carli Lloyd）当选年度足球小姐，她在女足世界杯决赛中击败日本一战中贡献了帽子戏法。（完）