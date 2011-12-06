版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 6日 星期二 15:53 BJT

FIFA金球奖前三名候选人出炉

梅西可能连续第三次获足球界最高个人荣誉——FIFA金球奖，这位阿根廷前锋周一入选2011年度FIFA金球奖前三名候选人名单。他与巴塞罗那队友哈维、皇家马德里巨星C罗一起入围FIFA金球奖前三名。此前梅西已经赢得了2009年与2010年的金球奖。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐