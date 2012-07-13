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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 13日 星期五 16:20 BJT

巴克莱银行续约英超

英超联盟官方周四宣布，与巴克莱银行的冠名赞助合约将延长3年至2016年，其间巴克莱将每年赞助4000万英镑(6200万美元)。新合约显示了英超巨大的吸引力和商业价值。近期由於Libor操纵丑闻而辞职的巴克莱前执行长Bob Diamond是英超切尔西的球迷。

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