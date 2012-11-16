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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 11:52 BJT

拜仁收获112年历史上最佳财报

德甲领头羊拜仁慕尼黑周四公布了俱乐部112年历史上最好的一次财务报告，尽管拜仁两年来与冠军无缘，但2011/12财年盈利1,110万欧元(1，420万美元)，营业额达到3.32亿欧元。即将卸任的俱乐部财务负责人霍普夫纳表示，拜仁的财务状况前所未有的好。路透

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