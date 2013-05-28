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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 10:39 BJT

莱万可能三周内与拜仁签约--经纪人

多特蒙德头号射手莱万多夫斯基的经纪人Cezary Kucharski周一表示，莱万可能将转投拜仁慕尼黑，但双方还未就合约内容达成共识，谈判结果三周内应该就能敲定。上周六拜仁夺得欧冠冠军后，主帅海因克斯暗示莱万可能会加盟。此前拜仁已花3700万欧元从多特蒙德挖来格策。路透

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