版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 15:02 BJT

“小小贝”QPR青训营练球 鲁尼再添一子

大卫·贝克汉姆长子布鲁克林在女王公园巡游者(QPR)青训营参加训练，14岁的“小小贝”有望子承父业。QPR在Twitter上称布鲁克林与青训营一起训练，但并未正式加入青训营。贝克汉姆加盟曼联青训营时也是14岁。本赛QPR降级至英冠联赛。此外，曼联周二称球星鲁尼再添一子。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐