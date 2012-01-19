美国职业足球大联盟洛杉矶银河队周三宣布，前英格兰队长贝克汉姆将重返该队，新签两年合约。贝克汉姆发表声明称：“对我而言这是个重要的决定，我收到了全球多家俱乐部的邀请，不过，我仍然对在美国踢球、随银河队赢得更多冠军充满热情。我亲身见证了足球在美国人气的飙升。”路透