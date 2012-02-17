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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 18:10 BJT

贝克汉姆对卡佩罗辞任表伤感

卡佩罗决定不再担任英格兰主帅後，前英格兰队长贝克汉姆向其表达支持。贝克汉姆对卡佩罗辞职一事首次表态称，对卡佩罗距离欧洲杯如此之近之际辞任感到失望，但称尊重他的决定，认为主帅应一直拥有选择队长的权利。贝克汉姆周四告诉记者：“有点伤感，显然他在英格兰关键时刻辞职。”路透

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