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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 17日 星期五 14:48 BJT

贝克汉姆宣布赛季末挂靴

大卫·贝克汉姆周四宣布将在本赛季结束后正式挂靴。其最后一场比赛将是5月26日PSG与洛里昂的法甲联赛，届时，38岁的小贝将带着英超、西甲、美国大联盟、以及法甲联赛的多料冠军荣誉离开绿茵场，且其影响力不止局限在足球领域。贝克汉姆为英格兰队共出场115次，而效力曼联期间助红魔夺得欧冠赛冠军、6次英超联赛冠军以及2次足总杯冠军。路透
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