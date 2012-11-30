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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 14:43 BJT

斯科拉里再掌巴西帅印

斯科拉里周四接过2014年世界杯东道主巴西队的帅印，带领巴西队向第六座世界杯冠军奖杯发起冲击。巴西足协在当天的记者会中正式宣布2002年率巴西队第五次捧得世界杯的斯科拉里接掌帅印，而1994年率巴西赢得第四次世界杯奖杯的佩雷拉被任命为球队技术总监。图为斯科拉里。路透

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