卡卡须证明自身价值--斯科拉里

巴西国家队主教练斯科拉里明确表示，还须分别考察小罗纳尔多与卡卡，以判断二人是否能够入选2014年世界杯决赛圈名单。斯科拉里称，目前的打算是让卡卡在本周四与意大利的友谊赛中上场，并可能在下周一与俄罗斯的比赛中首发，以此考察其竞技状态以及和队友的协调程度。斯科拉里并称，小罗纳尔多或将在巴西队4、5月份的比赛中得到机会。路透