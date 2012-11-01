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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:28 BJT

内马尔：现在还不是离开巴西的时候

巴西天才球员内马尔周三表示，自己尚未准备好离开巴西转战海外豪门。20岁的内马尔目前效力于巴西桑托斯足球俱乐部，是欧洲各大豪门争夺的对象。他表示自己也“梦想着到欧洲踢球，但是现在在巴西很开心，在桑托斯很开心，(现在到欧洲去)还不是对的时候。”路透

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