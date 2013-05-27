内马尔称周一与巴萨签约

巴西球星内马尔周六通过Twitter称，将加入西甲豪门巴塞罗那，双方将于周一签下五年合约。21岁的内马尔近3年以来一直是欧洲各大豪门追逐的焦点，他在周日最后一次为效力了9年的桑托斯上场。内马尔加盟巴萨后将与梅西组成双星搭档，二人此前一次在球场上相遇是2011年12月的世俱杯决赛，当时巴萨4-0击败桑托斯。路透