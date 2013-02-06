罗纳尔迪尼奥需证明自己在国家队价值--斯科拉里

罗纳尔迪尼奥时隔一年再次被召入巴西国家队，并将在周三巴西与英格兰的友谊赛中出场。曾在2004、2005年两次获封FIFA世界足球先生的小罗近年来事业下滑。巴西队主帅斯科拉里周二在新闻发布会上称，罗纳尔迪尼奥过去一年在巴西足球俱乐部米内罗竞技表现不错，他有能力再踢几年，小罗的表现将证明自己的决定对错与否。路透