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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 21日 星期二 12:00 BJT

小罗被批缺乏职业精神

墨西哥克雷塔罗主帅库尔皮称，上月加盟的两届世界足球先生罗纳尔迪尼奥缺乏职业精神。库尔皮表示，尽管小罗去年帮助米内罗竞技首度赢得南美解放者杯冠军，但他的出色球技原本可以更多贡献。“他不愿为身为职业球员付出代价，这是个耻辱，”库尔皮接受当地一家报纸采访时称。路透
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