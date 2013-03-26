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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 10:23 BJT

热身赛弗雷德救主 巴西1-1平俄罗斯

周一俄罗斯与巴西国家队友谊赛在伦敦斯坦福桥球场打响，比赛上半场双方均交白卷，第73分钟法伊祖林为俄罗斯首开纪录，第90分钟马塞洛助攻弗雷德为巴西队扳平比分。自斯科拉里重新执掌巴西队后，桑巴军团至今无胜绩。俄罗斯主帅卡佩罗赛后称一名在比赛中跑进球场的球迷影响了队员们的注意力与发挥。路透
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