热身赛弗雷德救主 巴西1-1平俄罗斯

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
周一俄罗斯与巴西国家队友谊赛在伦敦斯坦福桥球场打响，比赛上半场双方均交白卷，第73分钟法伊祖林为俄罗斯首开纪录，第90分钟马塞洛助攻弗雷德为巴西队扳平比分。自斯科拉里重新执掌巴西队后，桑巴军团至今无胜绩。俄罗斯主帅卡佩罗赛后称一名在比赛中跑进球场的球迷影响了队员们的注意力与发挥。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透