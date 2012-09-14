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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 10:48 BJT

斯科拉里遭巴甲俱乐部解职

曾执教巴西、葡萄牙国家队和英超切尔西的明星教头斯科拉里周四被巴西甲级联赛俱乐部帕尔梅拉斯解除主帅职务，原因为战绩糟糕导致球队面临降级威胁。斯科拉里曾在1997至2000年间执教过该队，期间率队夺得巴西锦标赛、南美解放者杯、巴西杯冠军。

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