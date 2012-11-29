斯科拉里将成巴西队新帅--消息人士

一位与巴西足协关系密切的消息人士周三告诉路透，斯科拉里将被任命为巴西国家队主帅。斯科拉里曾在2002年率领巴西赢得世界杯，被外界视为取代上周五被解雇的梅内塞斯的大热门人选。巴西足协主席马林确认已选择一位新帅，但拒绝透露是谁。巴西热切企盼国家队在2014年世界杯中能主场捧杯。路透