小罗、内马尔、甘索国家队再聚首

2月28日巴西对阵瑞士友谊赛上，巴西方面可能派上罗纳尔迪尼奥、内马尔与甘索——巴西征战2014年世界杯的攻击三人组。弗拉门戈队长罗纳尔迪尼奥与桑托斯内马尔与中场大将甘索的组合，周二被主帅梅内塞斯选入23人球队。梅内塞斯去年9月份在巴西对阵加纳时首次将三人组派上阵。路透