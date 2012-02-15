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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 15日 星期三 17:23 BJT

小罗、内马尔、甘索国家队再聚首

2月28日巴西对阵瑞士友谊赛上，巴西方面可能派上罗纳尔迪尼奥、内马尔与甘索——巴西征战2014年世界杯的攻击三人组。弗拉门戈队长罗纳尔迪尼奥与桑托斯内马尔与中场大将甘索的组合，周二被主帅梅内塞斯选入23人球队。梅内塞斯去年9月份在巴西对阵加纳时首次将三人组派上阵。路透

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