巴西国家队弃用小罗重召卡卡

巴西国家队周二公布本月最新名单，其中未包括小罗纳尔多，但重新启用了卡卡。小罗纳尔多在上月与英格兰国家队的比赛中罚失点球，在中场时被换下。新名单中还包括皇马球员马塞洛、以及拜仁后卫古斯塔沃，后者此前仅为巴西队出征过两次。巴西队将在本月与意大利和俄罗斯分别进行两场友谊赛。路透