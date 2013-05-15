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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 14:37 BJT

卡卡、小罗落选联合会杯巴西队大名单

周二巴西国家队公布了2013年联合会杯大名单，卡卡与小罗纳尔多均榜上无名。此前巴西球迷大多猜测二人之中至少会有一人入选。曼联的拉斐尔与切尔西中场主帅拉米雷斯亦不在名单之中。斯科拉里已明确表示，明年世界杯大名单绝大部分将从参加今年联合会杯的球员中选出。路透
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