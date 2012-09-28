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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 28日 星期五 11:32 BJT

时隔两年卡卡重返巴西国家队

前世界足球先生卡卡周四被巴西国家队再次征召，而他上次出现在巴西军团中还是在2010年世界杯比赛中。这是巴西队主教练梅内塞斯第二次将其例入麾下。卡卡将在10月巴西对伊拉克、日本的友谊赛中随队出征。这位中场球星近年内在皇马备受冷落，鲜有上场建功机会。

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