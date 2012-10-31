巴西国足名单出炉 卡卡再次入选

巴西国家队公布下月与哥伦比亚友谊赛的入选名单，卡卡再次被召入麾下，小罗纳尔多无缘。时隔两年重返国家队的卡卡在上个月巴西与伊拉克、日本的比赛中均有进球。主教练梅内塞斯称，奥斯卡与卡卡的组合能够给巴西队带来更多战略组合变化。巴西足协称这场与哥伦比亚的比赛为该国国家队第1000场比赛。路透