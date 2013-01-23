罗纳尔迪尼奥重返巴西国家队

罗纳尔迪尼奥再次获得了为巴西国家队效力的机会，主帅斯科拉里周二公布的他接掌帅印以来的首份国家队名单中，罗纳尔迪尼奥与门将胡里奥塞萨尔都重回国家队，两人上一次为国效力都要追溯到去年2月份对阵波黑的友谊赛。现年32岁的罗纳尔迪尼奥近年来状态下滑，外界归咎于他流连于派对的生活方式。路透