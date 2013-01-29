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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 14:52 BJT

FIFA警告巴西加紧世界杯场馆设施建设

周一(28日)为2014年巴西世界杯倒计时500天，国际足联(FIFA)当日警告主办国巴西，称场馆以及酒店、机场等基础设施的修建已不能再拖延。巴西将于今年6月主办国际联合会杯，以作为世界杯演练。联合会杯将使用6个场馆，此前FIFA已两次同意延迟其中4个场馆的交付日期。路透

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