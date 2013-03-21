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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 21日 星期四 13:49 BJT

巴西求助联合国 援手世界杯场馆建设

相关官员周三表示，巴西政府本周与联合国下属两个机构签订了一份价值1761万美元的协议，后者将为2014年世界杯场馆提供帐篷、发电机和监控摄像等设施服务。选择联合国机构援助场馆建设的一大优势是能够规避巴西政府漫长及复杂的采购流程，此举凸显世界杯场馆建设进度再度落后。巴西将在今年6月举办联合会杯比赛，为明年的世界杯进行演练。路透
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