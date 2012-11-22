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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 14:09 BJT

AC米兰3-1胜安德莱赫特

AC米兰周三3-1击败比利时安德莱赫特，晋级欧冠16强，七次欧冠得主AC米兰的三粒进球中包括梅克斯翻版伊布的一记倒钩射门，当时这位法国後卫在禁区边缘胸部停球，然後倒挂金钩将球送进球门远角。巴黎圣日耳曼、多特蒙德、阿森纳、沙尔克04等队当天也锁定出线席位。路透

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