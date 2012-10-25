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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 25日 星期四 14:08 BJT

欧冠---曼城1-3负阿贾克斯 小组暂垫底

在周三欧冠小组赛D组比赛中，英超冠军曼城客场1-3不敌阿贾克斯，排小组末位。开场第22分钟纳斯里为曼城首开纪录，而半场时德荣帮主队扳平比分，下半场第57、68分钟，阿贾克斯球员莫伊桑德、埃里克森连进两球，最终阿贾克斯成功取得3分。曼城主帅曼奇尼称需要“奇迹”才能闯入16强。路透

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