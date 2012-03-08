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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 8日 星期四 16:13 BJT

阿波尔点球胜里昂 欧冠晋级

周三在欧冠16强战一役中，塞浦路斯阿波尔经过点球决胜，4-3击败法甲劲旅里昂，晋级欧冠八强，成为首支晋级欧洲赛事八强的塞浦路斯球队。阿波尔90分钟内1-0取胜，两队总比分成1-1平，该比分一直保持到加时赛结束，进入点球大战，里昂的拉卡泽特和巴斯托斯罚失点球，阿波尔晋级。路透

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