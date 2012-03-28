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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 28日 星期三 12:31 BJT

本泽马卡卡进球 皇马3-0胜阿普尔

周二欧冠四分之一决赛首回合中，本泽马梅开二度，卡卡锦上添花，皇马客场3-0击败阿普尔。皇马在比赛中优势明显，但作为首支晋级欧冠16强的塞浦路斯球队，阿普尔顽强奋战，皇马直到最後15分钟才打开局面。卡卡下半时替补登场是皇马打破僵局的关键。路透

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