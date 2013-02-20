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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 13:40 BJT

欧冠--拜仁客场3-1阿森纳

欧冠联赛16强赛一场焦点战周二打响，拜仁慕尼黑客场3-1击败阿森纳，拿下首回合胜利。开场第7分钟克罗斯为拜仁首开纪录，第19分钟穆勒扩大领先，第54分钟面对旧主的波多尔斯基为阿森纳扳回一城，而第77分钟曼朱基奇再入一球为拜仁锁定胜局。此次胜利是拜仁面对阿森纳的客场首胜，而双方第二回合较量将回到拜仁主场。路透

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