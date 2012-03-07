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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 7日 星期三 16:46 BJT

AC米兰欧冠惊险晋级

AC米兰经受住阿森纳的考验惊险过关，周二尽管0-3输给枪手，依然以两回合总比分4-3晋级欧冠八强。阿森纳周二3-0胜米兰，差一点完成大逆转。首回合米兰4-0大胜，阿森纳机会渺茫，但本场比赛阿森纳上半时已经锁定3-0的比分，成功咫尺之遥，只是最终却功亏一篑。路透

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