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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 14:37 BJT

欧冠---阿森纳1-2负奥林匹亚科斯 失小组头名

周二欧冠小组赛进行了最後一轮的争夺，在B组的比赛中，阿森纳客场1-2不敌奥林匹亚科斯，无缘小组头名。罗西基第38分钟破门助客队领先，然而主队下半场连追两球，吉亚尼斯·马尼亚蒂斯、科斯塔斯·米特罗格鲁先後建功；沙尔克04则1-1战平蒙彼利埃，以小组第一身份晋级。路透

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