版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 2月 26日 星期四 13:59 BJT

欧冠16强首回合摩纳哥3-1胜阿森纳

摩纳哥周三凭借耐心反击，在欧冠16强对决客场对阵阿森纳的比赛中3-1重创对手。曾执教摩纳哥的阿森纳主帅温格面临连续五个赛季在欧冠16强赛场中遭淘汰的厄运。孔多比亚第38分钟为摩纳哥首开纪录，保加利亚老将贝尔巴托夫第53分钟将比分改写为2-0。张伯伦在伤停补时阶段阶段为枪手扳回一球，但替补出战的卡拉斯科随后为摩纳哥将比分定格为3-1。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐