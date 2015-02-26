欧冠16强首回合摩纳哥3-1胜阿森纳

摩纳哥周三凭借耐心反击，在欧冠16强对决客场对阵阿森纳的比赛中3-1重创对手。曾执教摩纳哥的阿森纳主帅温格面临连续五个赛季在欧冠16强赛场中遭淘汰的厄运。孔多比亚第38分钟为摩纳哥首开纪录，保加利亚老将贝尔巴托夫第53分钟将比分改写为2-0。张伯伦在伤停补时阶段阶段为枪手扳回一球，但替补出战的卡拉斯科随后为摩纳哥将比分定格为3-1。路透