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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 25日 星期四 14:01 BJT

欧冠---阿森纳0-2负沙尔克04

在周三欧冠小组赛B组比赛中，阿森纳0-2主场不敌德甲球队沙尔克04。双方上半场0-0战平，第76分钟亨特拉尔首开纪录，第86分钟阿费莱(Ibrahim Afellay)再下一城锁定胜局。此战後沙克尔04积7分排小组首位，阿森纳2胜1负积六分居次席。路透

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