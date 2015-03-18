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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 18日 星期三 15:13 BJT

马竞经点球决胜淘汰勒沃库森 晋级欧冠八强

马德里竞技周二主场1-0险胜勒沃库森，将第二回合交锋拖进点球决胜并最终胜出，杀入欧冠八强。在上月的首回合交锋中，勒沃库森以同样比分取胜。勒沃库森前锋基斯林在主罚本队的第五个点球时皮球飞过横梁，马竞在点球决胜中3-2险胜，成功晋级。路透
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