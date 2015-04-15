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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 15日 星期三 13:29 BJT

神勇门将助马竞0-0逼平皇马

马德里竞技门将奥布拉克周二发挥神勇，帮助本队在欧冠四分之一首回合交锋中0-0艰难逼平全场占据优势的卫冕冠军皇家马德里。这位斯洛文尼亚门将凭借一系列令人印象深刻的漂亮扑救，为马竞保住晋级四强的希望，两队下周将移师伯纳乌进行生死决战。路透
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