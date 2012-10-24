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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 11:24 BJT

欧冠---巴萨2-1胜凯尔特人

周二巴塞罗那主场迎来欧冠赛与凯尔特人的比赛，开场第18分钟客队先下一城，第45分钟伊涅斯塔破门将比分扳平，双方上半场结束时1-1战平，补时阶段第94分钟阿尔巴绝杀，助巴萨2-1逆转对手取胜。此战过後巴萨三战全胜积9分位列小组第一。路透

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