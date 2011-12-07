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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 7日 星期三 17:22 BJT

巴萨年轻球员璀璨赛场

周二在欧冠小组赛H组一役在诺坎普球场打响，巴塞罗那主场迎战鲍里索夫，最终巴萨4-0大胜客队。已提前出线的巴萨向球迷们展示出其人才济济局面，赛中佩德罗两球建功，两小将亦各自贡献一粒进球。瓜迪奥拉此役首发派出了一批年轻球员，除守门外其余10名球员平均年龄仅21.4岁。路透

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