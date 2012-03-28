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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 28日 星期三 12:32 BJT

瓜帅：巴萨必须紧盯伊布

巴塞罗那主帅瓜迪奥拉周二称，伊布拉希莫维奇如果控球机会较多，那麽他会威力无穷，巴萨将以其标志性的控球能力来尽力冻结这位AC米兰前锋。2009-2010赛季伊布与巴萨不欢而散，周三欧冠四分之一决赛首回合，巴萨客场挑战意甲球队AC米兰，伊布届时将与老东家正面交锋。路透

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