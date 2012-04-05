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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 17:24 BJT

巴萨胜米兰 晋级欧冠半决赛

伊涅斯塔以一粒关键进球终结了AC米兰的抵抗，证明了他个人对於巴塞罗那的重要性。周二欧冠1/4决赛次回合一场较量中，巴萨主场3-1胜AC米兰，梅西两次主罚点球命中，上半时结束前巴萨2-1领先，米兰只需再入一粒客场进球就能晋级半决赛，但第53分钟小白的进球浇灭了米兰的晋级希望。路透

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