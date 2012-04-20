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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 11:06 BJT

巴萨自信欧冠再战能够翻盘

欧冠半决赛首回合0-1负于切尔西一役中，幸运之神没有眷顾巴塞罗那，但是这支卫冕球队自信下周二诺坎普球场再战能够扭转乾坤。巴萨主帅瓜迪奥拉在新闻发布会上称，逆转一球落後、淘汰切尔西是一项“大挑战”，但是他与球员们愿意接受这个挑战。路透

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