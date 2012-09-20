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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 11:53 BJT

梅西两球救主 巴萨3-2胜斯巴达

2012-13赛季欧冠联赛巴萨周三坐镇诺坎普球场迎战莫斯科斯巴达。开场第14分钟，特略为巴萨首开纪录，第29分钟，主队阿尔维斯自摆乌龙，下半场第59分钟罗梅罗进球帮助斯巴达反超比分，不过梅西第71、80分钟梅开二度为巴萨将比分反超，最终巴萨3-2取胜。

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