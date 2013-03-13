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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 14:23 BJT

欧冠--梅西两球 巴萨翻盘淘汰米兰

周二欧冠联赛八分之一决赛次回合巴萨主场4-0大胜AC米兰，以4-2的总比分晋级八强。尽管AC米兰在首回合的比赛中2-0胜出，不过在诺坎普球场的近9万名主场球迷面前似乎一开场便感觉到了压力，开场仅5分钟梅西首开纪录，并第40分钟梅开二度将总比分追平，下半时哈维助攻比利亚反超比分，补时阶段阿尔巴再入一球锁定胜局。路透

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