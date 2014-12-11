版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 12月 11日 星期四 10:06 BJT

巴萨3-1击败巴黎圣日耳曼

内马尔周三贡献精彩进球，帮助巴塞罗那3-1逆转巴黎圣日耳曼，锁定欧冠F组榜首位置。巴萨旧将伊布拉希莫维奇第15分钟为圣日耳曼首开纪录，不过梅西随后打入个人本赛季欧冠第八球，将比分扳平。内马尔随后远程重炮助巴萨将比分逆转。苏亚雷斯最终补射将比分锁定在3-1。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐