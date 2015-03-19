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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 19日 星期四 15:05 BJT

巴萨淘汰曼城晋级欧冠八强

梅西周二率领巴塞罗那1-0击败曼城，以两回合总比分3-1淘汰对手，晋级欧冠八强。曼城凭借门将哈特的卓越表现，才避免了一场惨败，阿圭罗在比赛尾声主罚点球失手，令曼城失去了最后的机会。梅西第31分钟助攻拉基蒂奇，后者将球挑过哈特，打进了全场唯一进球。路透

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