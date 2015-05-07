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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 7日 星期四 13:41 BJT

欧冠半决赛首回合巴萨3-0胜拜仁

梅西周三独中两元，内马尔锦上添花，一同率领巴塞罗那3-0轻取拜仁慕尼黑，在欧冠半决赛首回合交锋占得先机。拜仁门将诺伊尔的出彩表现让巴萨多数时间无所作为，直到第77分钟梅西首开纪录，三分钟后将比分改写为2-0。内马尔在伤停补时阶段将比分定格在3-0。拜仁主帅瓜迪奥拉回到巴萨故地重游颇为失落。路透
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