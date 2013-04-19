版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 13:55 BJT

梅西归队恢复训练--巴萨

西甲俱乐部巴塞罗那在其官网上称，球队头号前锋梅西已于周四回到球场恢复训练。阿根廷人在本月与巴黎圣日耳曼的欧冠赛中腿部肌肉受伤。巴萨将在下周二客场挑战拜仁慕尼黑，争夺欧冠决赛入场券，而半决赛第二场将于5月1日回到诺坎普球场。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐