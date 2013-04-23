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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:40 BJT

梅西伤势情况战拜仁无碍--苏维萨雷塔

西甲俱乐部巴塞罗那体育总监苏维萨雷塔周一表示，梅西的腿部伤势已恢复得差不多，在周二与拜仁的欧冠半决赛中上场应该没有问题，但梅西最终是否能够上场这个决定还需要由教练组来作出。巴萨队医至今还没有对梅西予以100%的“放行”。拜仁与巴萨的次回合较量将于5月1日回到诺坎普球场。路透
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