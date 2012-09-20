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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 11:56 BJT

巴萨球星皮克伤停2-3周 将迎来与夏奇拉首子

在周三巴萨与莫斯科斯巴达的欧冠首轮比赛中，巴萨中後卫皮克被铲倒受伤，巴萨随後宣布其将伤停2-3周。皮克的女友、拉丁艺人代表人物夏奇拉(Shakira)周三宣布怀孕，将迎来与皮克的第一个孩子。35岁的夏奇拉曾为2010年世界杯演唱主题曲《WakaWaka》。

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